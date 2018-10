Anuntul de ULTIMA ORA al Barcei! Vesti noi despre accidentarea lui Lionel Messi

Barcelona a facut un anunt despre Lionel Messi.

"Lionel Messi a revenit la antrenamente", au scris catalanii pe pagina lor de Instagram.

Mesajul a insotit o fotografie in care argentinianul alearga zambind pe teren.

Lionel Messi si-a rupt mana in partida contra Sevillei din campionat si a lipsit in ultimele partide disputate de Barcelona, inclusiv in El Clasico.