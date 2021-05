Mbappe nu vrea sa-si prelungeasca contractul si a anuntat ca vrea sa plece! Ce scrie presa internationala despre starul lui PSG

Potrivit jurnalistilor de la The Times, Mbappe i-a transmis conducerii lui PSG ca isi doreste sa paraseasca clubul in vara lui 2021. Real Madrid ar fi principala favorita sa il aduca pe atacantul francez, insa City si Barcelona isi doresc si ele semnatura jucatorului.

De asemenea, Kylian Mbappe nu a dorit sa isi prelungeasca intelegerea cu PSG in acest moment, desi Neymar a semnat deja noul contract, conform jurnalistului specialist in mercato Fabrizio Romano. Presedintele echipei franceze, Al Khelaifi va incerca sa ii propuna o alta oferta atacantului francez si va incerca sa il tina alaturi de Neymar la club.

Contractul lui Mbappe expire pe 30 iunie 2022, iar clubul din Paris doreste sa extinda cat mai repede contractul pentru a nu avea vreo surpriza in iarna viitoare, atunci cand Mbappe ar intra in ultimele sase luni de contract si ar putea pleca gratis.

Real Madrid poate profita cel mai mult de aceasta veste, iar conducerea de pe Santiago Bernabeu ar dori sa il oferteze pe Kylian Mbappe la inceputul perioadei de mercato din aceasta vara.

(☀️) There’s still NO agreement with Kylian Mbappé ????????. Negotiations ongoing to extend also his contract, PSG have made an important proposal but Mbappé has not accepted yet. Al Khelaifi will try again. [@FabrizioRomano] #PSG #RMAlive pic.twitter.com/aqWEqx8cTQ