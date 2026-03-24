Conducerea clubului francez de fotbal RC Lens a transmis, luni seară, că se opune amânării meciului cu Paris Saint-Germain, programat peste trei săptămâni, invocând angajamentul său "faţă de corectitudine, claritatea regulilor şi respectul pentru toţi jucătorii", informează AFP.

PSG a solicitat și amânarea derby-ului pentru titlu cu Lens

Partida din etapa a 29-a din Ligue 1, dintre liderul parizian (60 puncte, cu un meci mai puţin jucat) şi ocupanta locului secund, Lens (59 puncte), este programată pentru sâmbătă, 11 aprilie, pe stadionul Bollaert, între prima şi a doua manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, pe care PSG le va juca împotriva lui Liverpool.

Înaintea victoriei din optimile de finală cu Chelsea, clubul parizian obţinuse amânarea meciului de pe teren propriu împotriva lui Nantes din etapa a 26-a, care avea loc între aceste două meciuri europene - meciul a fost reprogramat pentru 22 aprilie, a anunţat luni Liga Profesionistă de Fotbal.

Lens nu vrea sub nicio formă amânarea

Într-o declaraţie adresată presei vinerea trecută, antrenorul lui PSG, Luis Enrique, a rămas evaziv. "Aş vrea să aştept mai multe veşti, fiecare echipă caută să găsească cele mai bune condiţii pentru a juca, dar putem înţelege interesul fiecărei echipe", a spus acesta.

Însă PSG a solicitat oficial o amânare din partea Ligii, a indicat, luni seară, o sursă apropiată clubului, argumentând că acest tip de reprogramare a fost implementat în mod regulat în trecut de către LFP în beneficiul diferitelor cluburi franceze implicate în competiţii europene.

PSG se va conforma însă deciziilor organismelor de conducere, a insistat sursa, subliniind totodată importanţa abordării acestor probleme cu reţinere şi în cadrul colectiv care guvernează campionatul francez. Acest demers, adaugă aceeaşi sursă citată de Agerpres, este structurat şi transparent şi nu constituie în niciun fel o contestare a campionatului.

Într-un comunicat emis luni seară ca răspuns la "creşterea recentă a declaraţiilor publice, intervenţiilor şi diverselor sugestii", Racing Club Lens i-a făcut cunoscut lui Paris Saint-Germain, încă de la primele solicitări, "intenţia sa de a nu vedea această dată modificată".

