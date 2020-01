"Ma doare spatele!" Declaratie FABULOASA a lui Taturusanu! Ce spune portarul roman despre situatia sa de la Lyon! Acesta ar putea fi din nou titular in poarta echipei lui Rudi Garcia

Ciprian Tatarusanu a vorbit despre situatia sa de la Lyon.

Lyon va disptua, miercuri, 8 ianuarie, meciul de Cupa Ligii Frantei in fata celor de la Brest, pe teren propriu. Portarul roman ar putea fi titular in aceasta partida si a vorbit despre situatia sa la de club. Acesta a spus ca nu este multumit de situatia sa, insa a facut si o gluma prin care a incercat sa explice de ce este nemultumit de statutul de rezerva.



"Normal ca nu sunt multumim de situatie. Este ciudata. Dar nu fac o tragedie din asta. Voi face totul pentru a juca si a schimba aceasta situatie. Cel mai greu este ca atunci cand stai pe banca ai dureri de spate", a declarat Ciprian Tatarusanu in cadrul unei conferinte de presa.