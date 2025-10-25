Meciul este programat în această seară de la 18:00, LIVE pe VOYO. Fazele importante pot fi revăzute și pe Sport.ro.

Brest – PSG, 18:00, LIVE pe VOYO

După opt etape scurse din campionatul Franței, PSG ocupă locul doi în clasamentul din Ligue 1, cu 17 puncte, la o lungime în urma lui Olympique Marseille, în timp ce Brest este pe locul 12 în ierarhie, cu nouă puncte.

Cum ar putea arăta echipele de start

Brest : Majecki – Lala, Chardonnet, Coulibaly, Locko – Chotard, Magnetti – Del Castillo, Tousart, Mboup – Ajorque

: Majecki – Lala, Chardonnet, Coulibaly, Locko – Chotard, Magnetti – Del Castillo, Tousart, Mboup – Ajorque PSG: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Doue – Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola

PSG merge la meciul cu Brest după o victorie cu un scor fluviu în Champions League, 7-2 în fața lui Bayer Leverkusen.

La ultima întâlnire dintre PSG și Brest, de pe Parc des Princes, parizienii s-au impus cu 7-0. Se întâmpla pe 19 februarie 2025.

Programul zilei de 25 octombrie în Ligue 1