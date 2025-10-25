Meciul este programat în această seară de la 18:00, LIVE pe VOYO. Fazele importante pot fi revăzute și pe Sport.ro.
Brest – PSG, 18:00, LIVE pe VOYO
După opt etape scurse din campionatul Franței, PSG ocupă locul doi în clasamentul din Ligue 1, cu 17 puncte, la o lungime în urma lui Olympique Marseille, în timp ce Brest este pe locul 12 în ierarhie, cu nouă puncte.
Cum ar putea arăta echipele de start
- Brest: Majecki – Lala, Chardonnet, Coulibaly, Locko – Chotard, Magnetti – Del Castillo, Tousart, Mboup – Ajorque
- PSG: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Doue – Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola
PSG merge la meciul cu Brest după o victorie cu un scor fluviu în Champions League, 7-2 în fața lui Bayer Leverkusen.
La ultima întâlnire dintre PSG și Brest, de pe Parc des Princes, parizienii s-au impus cu 7-0. Se întâmpla pe 19 februarie 2025.
Programul zilei de 25 octombrie în Ligue 1
- 18:00 Brest – PSG
- 20:00 Monaco – Toulouse
- 22:05 Lens - Marseille