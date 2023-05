Lionel Messi, dorit mai mult ca niciodată în Arabia Saudită! Șeicii pun la bătaie o sumă amețitoare pentru transferul lui 

Clubul de fotbal Paris Saint-Germain a decis că nu va mai prelungi contractul starului argentinian Lionel Messi, după ce acesta a efectuat o călătorie neautorizată în Arabia Saudită, în urma căreia a fost suspendat de gruparea din capitala Franţei, informează cotidianul L'Equipe.

Chiar dacă mai multe semnale apărute în spațiul public au indicat că următoarea sa destinație va fi FC Barcelona, clubul la care a obținut cele mai mari performanțe din cariera sa de fotbalist, campionul mondial ia în calcul și o altă variantă.

După izbucnirea scandalului de la Paris, jurnalistul Rudy Galetti (SportItalia) a făcut o dezvăluire neașteptată despre viitorul campionului mondial.

Potrivit sursei citate, Al Hilal a mărit oferta făcută starului argentinian de la 400 milioane de euro la 500 milioane pentru a obține semnătura fotbalistului.

În plus, între cele două părți ar exista un acord verbal, cu condiția de a-i oferit o lună la dispoziție pentru a analiza toate opțiunile înainte de a lua o decizie.

???????? EXCL |#Messi-#AlHilal: during the last meeting, the ???????? club raised a new offer ($500m/year) to the ????????.

⏳ Leo asked for 1 month to decide and evaluate any proposals from ???????? teams.

???? They reached a gentleman agreement: if no suitable bids arrive, Messi'll join AlHilal.????⚽ pic.twitter.com/ezcp6rujqd