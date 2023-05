Lionel Messi a lipsit de la antrenamentul de luni al lui PSG, atacantul aflându-se în Arabia Saudită cu ocazia unor operaţiuni comerciale, el fiind ambasador pentru turism al acestei ţări.

Argentinianul îi avertizase pe şefii clubului că va lipsi, dar nu a avut acordul antrenorului Christophe Galtier sau al directorului sportiv Luis Campos, iar staff-ul parizian este deranjat de această situaţie.

Ultrașii PSG-ului s-au înfuriat după ultimele evenimente care l-au avut ca protagonist pe starul argentinian și s-au adunat într-un număr mare în fața clubului pentru a protesta la adresa acestuia.

”Ne-am săturat de mercenari, trebuie să scăpăm de Messi!”, a fost îndemnul liderului ultrașilor.

”Messi, fiu de c***ă”, au strigat ultrașii.

For the first time in the history of football, fans gather to kick out a player!

PSG fans are clearly not happy with Messi, we need to start a convo about Ronaldo being the only one blamed for "running away when it gets tough"...pic.twitter.com/ma85dKtFWK