Adio, PSG! Bun venit, Barcelona? Lionel Messi nu va mai juca în Franța: „Nu mai sunt dubii!” 

Contractul lui Lionel Messi (35 ani) cu PSG expiră în iunie. Iar marți, 2 mai, campioana Franței a decis că nu-i va prelungi angajamentul superstarului, pe motiv că nu a respectat decizia clubului de a se prezenta la antrenament și a optat pentru a pleca în Arabia Saudită, pentru a petrece o scurtă vacanță cu familia, informează L 'Equipe.

PSG nu a digerat alegerea lui Messi, așa că l-a suspendat pentru două săptămâni, timp în care deținătorul a 7 Baloane de Aur nu se va putea antrena și nu va fi plătit. Însă, jurnalistul specializat în transferuri, Fabrizio Romano, anunță că argentinianul s-a hotărât încă din luna trecută că nu va mai continua pe Parc des Princes încă un sezon. Așa că și-a delegat tatăl, care este și agentul său, să-i informeze pe șefii lui PSG.

„Messi va pleca de la PSG la finalul sezonului. Nu mai sunt dubii.

Tatăl lui Messi, Jorge, i-a comunicat încă de luna trecută decizia PSG-ului.

A fost ruptura finală”, a scris Fabrizio Romano pe contul oficial de Twitter.

