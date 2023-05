”Haaland sau Messi?”. Răspunsul lui Pep Guardiola a venit pe loc

În acest sezon, Erling Haaland, pe care Manchester City l-a transferat de la Borussia Dortmund în vara anului trecut, a ajuns la 50 de goluri marcate în primul său sezon pe Etihad, în toate competițiile.

Inevitabil, tehnicianul a fost pus să-i compare pe Erling Haaland și Leo Messi, iar răspunsul său nu a întârziat să apară.

Guardiola consideră că Messi este de departe ”cel mai complet jucător pe care l-a văzut vreodată”.

"Messi sau Haaland? Nu poți să compari niciun jucător cu Messi. Leo este cel mai complet jucător pe care l-am văzut vreodată. Viziune, pase, competitivitate, multe lucruri... sper că Haaland se va apropia de Leo, ar fi grozav pentru noi”, a spus Guardiola.

