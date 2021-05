Barcelona, gata sa-l aduca pe urmasul lui Xavi! Catalanii sunt pregatiti de transferul unuia dintre cei mai buni tineri mijlocasi din Franta

Catalanii sunt aproape sa aiba un nou sezon dezastruos, dupa cel de anul trecut.

Cu sansa a treia in lupta la titlu din Spania, Barcelona cauta sa-si reconstruiasca echipa din mers, fara a incerca neaparat sa-si sacrifice sezoane pentru a face asta, iar presa franceza scrie de interesul catalnilor pentru unul dintre cei mai buni tineri mijlocasi din Ligue 1, Maxence Caqueret.



Aparut prima data in atentia oameniilor de specialitate in editia trecuta de Champions League, atunci cand Lyon a eliminat atat pe Juventus, cat si pe Manchester City, iar tanarul jucator francez a fost un adevarat reper in jocul echipei sale, controland mijlocul terenului asa cum o fac marii fotbalisti.

Cqueret mai are doi ani de contract cu Lyon, iar catalanii vor sa profite de aceasta situatia si sa-l ademeneasca pe fotbalist, iar suma de transfer nu ar fi una foarte mare, undeva in jurul a 30 de milioane de euro. Acesta este si internationa u21 al Frantei, iar in actualul sezon a jucat in 31 de meciuri, avand si o pasa decisiva la activ.

Situatia sa este monitorizata si de cluburile din Premier League, in special de Arsenal, insa ramane de vazut care va fi viitorul jucatorului asemanat de presa din Franta cu Xavi.