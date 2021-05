Performanta senzationala pentru echipa lui Adrian Ursea in ultima etapa din Franta! Nice a revenit de doua ori si a castigat chiar daca a jucat in 10 oameni

Tehnicianul roman se descurca din ce in ce mai bine in Ligue 1.

Formatia pregatita de Adrian Ursea a reusit probabil cel mai bun meci al sezonului si a reusit sa o invinga pe Brest, 3-2, dupa ce a fost condusa in doua randuri. Oaspetii au lovit prima data in minutul 4, din Steve Mounie, pentru ca Rony Lopes, jucatorul trecut si pe la Manchester City, sa egaleze in minutul 38.

Totusi, la pauza Brest a intrat in avantaj, Mounie reusind dubla cu doua minute inainte de odihna. Lucrurile pareau sa se inrautateasca pentru Nice, cand Lees Melou a fost eliminat in minutul 52, insa, paradoxal, scoaterea din joc a mijlocasului francez a fost o motivatie suplimentare pentru echipa lui Adrian Ursea.



Acestia au reusit sa marcheze in minutul 61, prin Boudaoui, iar pentru ca revenirea sa fie completa, au punctat si in minutul 89, prin Kamara, invingand-o pe Brest, care a avut un om mai mult pe teren aproape o repriza intreaga. Formatia pregatita de Ursea se afla pe locul 9, cu 49 de puncte, fiind scapata in totalitate de emotiile retrogradarii de cateva etape, insa, presa franceza nu e sigura ca romanul va conduce echipa si in sezonul viitor.