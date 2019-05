L-au cumparat cu 222 de milioane de euro, dar i-au pus o clauza mult mai mica! Paragraful secret din contractul lui Neymar: pentru ce suma poate pleca

Neymar poate pleca pentru o suma mult mai mica decat cea platita de PSG pentru transferul sau.

Presa franceza a aflat ca in contractul lui Neymar exista o clauza secreta conform careia brazilianul poate pleca pentru doar 170 de milioane de euro. Clauza va intra in vigoare in 2020, cu doi ani ca intelegerea lui Neymar cu PSG sa expire.

Pana acum, Neymar nu avea o clauza oficiala de reziliere. Acest lucru le permitea seicilor de la PSG sa ceara orice suma doreau in schimbul jucatorului. Cota de piata a lui Neymar din acest moment este de 180 de milioane de euro.

2020, anul marilor schimbari?

2020 se anunta a fi un an extrem de important pentru PSG. Mai bine zis, vara anului urmator. Seicii care controleaza clubul au dat un ultimatum echipei: castiga UEFA Champions League sau patronii arabi se retrag.

O eventuala ratare a trofeului mult visat ar putea duce si la pierderea lui Neymar avand in vedere clauza care va intra in vigoare tot in vara anului viitor. Brazilianul a lansat semnale puternice inca de acum ca nu este tocmai fericit la Paris si si-ar dori sa plece, insa inexistenta unei clauze oficiale au impiedicat deocamdata o eventuala mutare.

Real si Barcelona au fost cluburile care s-au aratat interesate de Neymar pana acum.