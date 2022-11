Ionuț Radu e dorit cu insistență în Franța! Pe lângă Saint Etienne, îl vrea și o echipă din Ligue 1

Radu a fost împrumutat de Inter Milano, în vara acestui an, la Cremonese. Doar că accidentarea la cot, gripă și evoluțiile solide ale lui Marco Carnesecchi (22 ani) l-au făcut pe român să fie a doua opțiune pentru postul de portar.

Cremonese intenționează să-l trimită înapoi la Inter, unde va fi greu ca românul să primească șanse, având în vedere că, pentru postul de titular, se bat atât ”veteranul” Samir Handanovic (38 de ani) cât și Andre Onana (26 de ani), portarul camerunez transferat în vară de la Ajax Amsterdam.

Radu nu duce lipsă de oferte. Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, portarul român este dorit cu insistență în Franța. Pe lângă Saint Etienne, ultima clasată din Ligue 2, Radu este dorit și de Reims, ocupanta locului 11 din Ligue 1.

