Inca un SOC pentru Neymar! Acuzat de VIOL, brazilianul a incercat sa se salveze public! Acum risca 5 ani de inchisoare

Cel mai scump jucator transferat vreodata, Neymar, are probleme mari cu legea!

Neymar a fost acuzat ca a violat o femeie in luna mai, aceasta facand plangere vinerea trecuta la Politia din Sao Paolo impotriva jucatorului de la Paris Saint-Germain. Neymar a reactionat imediat, incercand sa se apere intr-un clip de 7 minute de pe Instagram: el a publicat mesaje, imagini si conversatii cu femeia care il acuza pentru a-si arata inocenta si faptul ca a fost prins intr-o capcana.

Echipa de management a lui Neymar a numit aceasta plangere o "tentativa de santaj". Insa gestul lui Neymar poate avea consecinte neasteptate! Politia a confirmat astazi ca au lansat o ancheta impotriva lui Neymar dupa ce a publicat materiale considerate sensibile, inclusiv imagini cu femeia de 26 de ani in lenjerie intima! Numele femeii nu a fost dezvaluit public.

Investigatia condusa de Unitatea de Criminalistica Cibernetica din Rio de Janeiro a pornit investigatia in urma careia Neymar risca intre 1 si 5 ani de inchisoare in cazul in care este gasit vinovat pentru incalcarea legilor create pentru a proteja persoanele impotriva pozelor si clipurilor de natura sexuala facute fara consimtamantul persoanei.

Neymar e acuzat de viol

Starul celor de la PSG este acuzat in plangerea facuta de femeia al carui nume nu a fost dezvaluit ca a fost adusa din Brazilia la Paris de un avion platit de Neymar pe 15 mai. Femeia sustine ca Neymar a ajuns la hotelul unde s-au cunoscut sub influenta alcoolului si ca a devenit agresiv si ca a violat-o.

Tatal si agentul jucatorului, Neymar da Silva Santos, a declarat ca fiul sau a fost prins intr-o capcana si ca Neymar a avut relatii intime cu femeia respectiva, insa acesteau au avut loc cu consimtamantul amandurora.