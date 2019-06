Acuzat de viol, Neymar a publicat fotografiile sexy si discutia avuta cu tanara care l-a reclamat: "Sa vada toata lumea adevarul!". FOTO

Neymar a fost acuzat de viol de o tanara a carei identitate nu a fost dezvaluita. Potrivit UOL Sport, plangerea a fost depusa vineri, la Santo Amaro (Brazilia).

Neymar, unul dintre starurile fotbalului mondial, a fost acuzat de viol. O tanara a carei identitate a ramas anonima a depus plangere imoptriva sa in Brazilia, la Santo Amaro. Potrivit UOL Sport, aceasta a reclamat faptul ca violul ar fi avut loc pe data de 15 mai. Ea a spus ca l-a cunoscut pe Neymar pe internet, iar la scurt timp a plecat in Franta pentru a-l cunoaste.

Neymar, reactie pe Instagram: a publicat fotografiile si conversatia cu femeia



Aflat in cantonamentul nationalei Braziliei, Neymar a reactionat rapid si a postat un clip de 7 minute in care neaga acuzatiile. El a publicat discutia avuta cu tanara, precum si fotografiile sexy pe care aceasta i le-ar fi trimis.

Femeia l-a acuzat pe Neymar ca a sosit la hotelul Sofitel Paris Arc Du Triomphe in seara zilei de 15 mai sub influenta bauturilor alcoolice, moment in care a devenit violent cu ea si a abuzat-o.



"A fost o capcana si am cazut in ea. Dar justitia va vedea adevarul! De acum voi expune totul asa cum s-a intamplat, toate conversatiile", a spus Neymar.

Neymar are 27 de ani si este unul dintre cei mai scumpi fotbalisti ai planetei, precum si unul dintre cei mai bine platiti. El incaseaza circa 40.000.000 euro anual la PSG.