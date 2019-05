Suma INDECENTA! Cat ar costa-o pe Real Madrid numai salariul lui Neymar pe un an in cazul unui transfer BOMBA de la PSG

Perez vrea un nou Real Galactic pe Bernabeu. Pe langa tintele cunoscute, Hazard sau Eriksen, Madridul se gandeste din nou si la Neymar.

Afacerea e insa complicata. Pe langa suma de transfer pe care ar trebui s-o plateasca, peste 200 de milioane de euro, Real ar avea de dat si in jur de 70 de milioane pe an pentru salariul brazilianului. Atat e costul brut al contractului pe care Neymar il are la PSG.

Brazilianul castiga net, in fiecare an, 37 de milioane de euro, suma sub care nu e dispus sa coboare in cazul in care pleaca de la Paris.

Seicii lui PSG nu se mai opun atat de vehement ideii ca Neymar sa fie cedat, mai ales dupa ce presedintele Al Khelaifi, cel mai important sustinator al Neymar, a facut un pas in spate din cauza unei posibile condamnari la inchisoare pentru fapte de coruptie.

Neymar a costat-o pe PSG 222 de milioane de euro in 2017. Transferul sau e cel mai scump din istoria fotbalului.