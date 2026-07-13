OFICIAL Hazard a semnat în Ligue 1! Revenire de senzație pentru belgian

Hazard a semnat în Ligue 1! Revenire de senzație pentru belgian Ligue 1
SPORT.RO
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Thorgan Hazard (33 de ani) revine în Franța după 14 ani. 

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Fratele mai mic al lui Eden Hazard a semnat cu RC Lens, clubul la care s-a format ca fotbalist și de unde a făcut pasul către Chelsea în 2012.

Internaționalul belgian a semnat un contract valabil până în vara anului 2028 și va evolua alături de echipă în UEFA Champions League.

Thorgan Hazard a revenit la RC Lens

Hazard a rămas liber de contract după despărțirea de Anderlecht, unde a avut un sezon excelent. În 46 de meciuri disputate în toate competițiile, belgianul a marcat 15 goluri și a oferit 11 pase decisive.

Thorgan a îmbrăcat tricourile unor cluburi precum Chelsea, Borussia Monchengladbach, Borussia Dortmund, PSV Eindhoven și Anderlecht. În carieră, mijlocașul ofensiv a strâns 47 de selecții și nouă goluri pentru naționala Belgiei.

De-a lungul timpului, Thorgan Hazard a disputat 557 de meciuri oficiale, în care a înscris 114 goluri și a oferit 117 pase decisive.

La aceeași vârstă, fratele său mai mare, Eden Hazard, se retrăgea deja din activitate. Fostul star al Belgiei și-a încheiat cariera în 2023, la doar 32 de ani.

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