Fratele mai mic al lui Eden Hazard a semnat cu RC Lens, clubul la care s-a format ca fotbalist și de unde a făcut pasul către Chelsea în 2012.

Internaționalul belgian a semnat un contract valabil până în vara anului 2028 și va evolua alături de echipă în UEFA Champions League.

Thorgan Hazard a revenit la RC Lens

Hazard a rămas liber de contract după despărțirea de Anderlecht, unde a avut un sezon excelent. În 46 de meciuri disputate în toate competițiile, belgianul a marcat 15 goluri și a oferit 11 pase decisive.