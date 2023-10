De ce s-a retras Eden Hazard. Motivul real 

Belgianul a renunțat devreme la cariera de fotbalist, la 32 de ani, dar în ultimele luni, anterioare retragerii, nu s-a mai regăsit. Practic, din momentul în care a făcut trecerea la Real Madrid, în vara anului trecut, randamentul său a scăzut brusc și a pus și kilograme multe.

Acum, belgianul de 1.75 m a oferit un interviu în care a anunțat motivul din spatele deciziei poate surprinzătoare. Nu se mai regăsea în fotbal, nu mai evolua din plăcere, iar antrenamentele erau mai mult ca o presiune și o obligație. Nu a dorit să meargă în Arabia Saudită, să joace pentru bani, considerând că e drept să înceapă un alt capitol în viață.

Eden Hazard a surprins cu anuțul retragerii

Fostul fotbalist de bandă stângă, în vârstă de 32 de ani, a luat decizia retragerii la 10 octombrie. Cu peste 120 de meciuri la naționala Belgiei, Hazard a făcut anunțul care a surprins pe toată lumea și acum s-a destăinuit într-un interviu. A vorbit despre ce l-a împins către o decizie drastică.

”Întotdeauna am spus că voi renunța la fotbal când nu mă voi mai distra (n.r. – simți bine) pe teren. Nu am vrut să merg și să joc undeva pentru bani. Nu mă mai antrenam cu plăcere... și nu am mai jucat. Decizia de a mă retrage a fost simplă”, a povestit Hazard pentru L’Avenir.

Jucător emblematic pentru istoria recentă a echipei Chelsea, Hazard are cifre extraordinare în ciuda retragerii timpurii. Belgianul a bifat peste 600 de meciuri în cele mai importante campionate ale Europei, Premier League, Ligue 1 și La Liga. Fotbalistul a fost decorat cu un titlu de ”Fotbalistul Anului” în 2015, când evolua la Chelsea.

Eden Hazard, câștigător de Liga Campionilor, nu s-a mai regăsit în fotbal

În CV, Eden Hazard are o Ligă a Campionilor, un titlu în Anglia, o medalia de aur la Campionatul Mondial al Cluburilor și o Supercupă a Europei alături de Real Madrid.

Fostul fotbalist a evoluat 16 ani la nivel profesionist: la echipa franceză Lille, Chelsea, unde a avut mare succes, și a avut un sfârşit de carieră dificil la Real Madrid. În toţi aceşti ani, extrema belgiană a fost printre cei mai bine plătiţi jucători la fiecare club pe unde a trecut, ajungând astfel să câştige în total mai bine de 110 milioane de euro net.

La Lille, Hazard avea deja unul dintre cele mai mari salarii din campionatul francez, deşi era foarte tânăr. În ultimul său sezon aici, el a primit în jur de 5.5 milioane de euro brut sau 2.8 milioane net, la doar 21 de ani. Un salariu pe care îl va dubla la sosirea în Anglia, unde va primi în total 47 de milioane de euro net în cele şapte sezoane pe care le-a petrecut la Chelsea.

Eden Hazard, în topul celor mai bogați belgieni

În ciuda evoluţiile slabe din Spania, Hazard a câştigat sume uriaşe la Madrid. Cel mai bine plătit jucător din La Liga, el ar fi avut un salariu anual de circa 31 de milioane de euro brut. Pentru patru ani la Real, internaţionalul belgian ar fi primit 63 de milioane de euro net.

Eden Hazard a intrat şi în clasamentul celor mai bogaţi belgieni, cu locul 251, cu o avere personală estimată la 93 de milioane de euro.