Haos în Franța! Un meci a fost întrerupt după ce fanii au cerut demiterea antrenorului

Înainte de startul partidei ce trebuia să înceapă la ora 22:00, supoterii au aruncat cu materiale pirotehnice, iar câțiva suporteri chiar au intrat pe teren. Ei cer demisia antrenorului principal, Claude Puel.

Jucătorii, aflați pe teren, s-au întors în siguranță la cabine. Jandarmii au intervenit. St. Etienne este ”lanterna roșie” a campionatului francez, cu doar 4 puncte în 10 etape. De aici provine și nemulțumirea suporterilor.

Suporterii au strigat în cor: „Demisia, Claude Puel!”. Probeleme nu s-au terminat aici. După ce terenul a fost eliberat, sistemul VAR s-a defectat din cauza fumului.

St Etienne v Angers has been delayed due to this…

Is it me or has Ligue 1 just gone 10x crazier this season? @GFFN ????

pic.twitter.com/KGag5M6rIX