Situatie de Dosarele X pentru Neuer! Ce se intampla cu portarul lui Bayern, dupa a treia accidentare grava din cariera

Manuel Neuer a jucat ultimul meci in septembrie 2017 si nimeni nu stie cand va mai juca din nou.

Neuer s-a operat pe 18 septembrie pentru a treia oara pentru fisura la metatarsianul piciorului drept, iar operatia a fost declarata un succes.

Medicii l-au anuntat pe portar ca va reveni pe teren in luna ianuarie, insa acest lucru nu s-a intamplat. Neuer se afla in vacanta in Thailanda la reluarea sezonului din Bundesliga.

Neuer nu se antreneaza nici acum cu echipa lui Beyarn, iar declaratiile nemtilor sunt diferite.

Unii cred ca poate reveni in aprilie, in timp ce altii se roaga pentru ca el sa fie apt pentru Cupa Mondiala, daca va mai fi chemat de Low.

"Speram sa fie pe teren in aprilie", a anuntat Heynckes inaintea meciului cu Bayern. "E in forma buna si mental este la fel de bine, suntem optimisti, o sa joace din nou pentru Bayern in acest sezon si o sa fie la Cupa Mondiala", spune Karl-Heinz Rummenigge.

Cu toate astea, nimeni nu stie o data certa. "Arata bine, e din ce in ce mai bine in fiecare saptamana. Asta e parte din plan, hai sa-l lasam atat cat are nevoie", a spus si direcctoul Hasan Salihamidzic.

"Nu e realist sa spunem ca va reveni in sferturile Champions League din aprilie. Poate va fi gata pentru finala, daca Bayern se va califica", a spus si Oliver Schmidtlein.

Nici macar Neuer nu se gandeste la o data a revenirii. "Recuperarea merge bine, dar nu pot spune exact cand voi putea juca din nou. Alerg pe banda, merg cate 5 km, saptamanile viitoare sper sa pot mai mult", spune portarul considerati de multi drept cel mai bun din lume.

"Am cateva obiective de indeplinit cu Bayern, insa principalul obiectiv este participarea la Cupa Mondiala. Sper sa fac parte din echipa nationala, ar fi un vis indeplinit", a spus Neuer, care a aparat si in 2014 cu probleme medicale.