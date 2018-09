Sezonul lui Florinel Coman! "Mbappe" a marcat dupa o eroare HALUCINANTA a lui Lang! Ce s-a intamplat la gol

Florinel Coman a deschis scorul in meciul dintre CFR Cluj si FCSB. E a 7-a reusita in toate competitiile pentru atacantul lui Dica.

Gafa maghiarului Lang a fost decisiva. Coman a primit o pasa perfecta de la adversar, a ramas singur cu Arlauskis si l-a invins pe lituanian cu o executie sigura din careu! Lang a trimis slab, cu pieptul, o minge trimisa inalt spre propriul careu de Omrani.



Coman a mai inscris in actualul sezon cu Gaz Metan, Viitorul, Sepsi, Dinamo si in Europa League cu Rudar dupa ce in sezonul trecut a reusit sa puncteze de doar 3 ori.