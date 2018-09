Momentul in care mama lui Mbappe a RABUFNIT: "Il luati gratis acum sau peste 5 ani cu 50 de milioane!" Clubul care l-a REFUZAT pe tanarul atacant

Chelsea l-a avut in curte pe Kylian Mbappe, al doilea cel mai scump jucator din istorie.

La 19 ani, Kylian Mbappe e campion mondial cu Franta si transferat de PSG cu 180 de milioane de euro de la Monaco.

Tanarul atacant e cotat cu sanse mari sa fie urmatorul Balon de Aur dupa Cristiano Ronaldo si Messi, iar toate cluburile mari se uita cu invidie catre PSG, echipa care l-a cumparat cu sacrificii mari, riscand sa fie exclusa din Europa din cauza fair-play-ului financiar.

Scouterii lui Chelsea regreta si acum momentul in care Mbappe a dat probe la clubul lui Abramovic, in 2012. Mbappe a dat probe insotit de mama sa, care era fotbalista la un club din suburbiile Parisului.

Antrenorii de la juniorii lui Chelsea nu au fost incantati de faptul ca Mbappe nu facea faza defensiva si i-au cerut mamei jucatorului sa-l mai aduca la o noua perioada de probe.

"Il luati acum gratis sau peste 5 ani cu 50 de milioane. Fiul meu nu mai da probe!", a fost ferma aceasta. Chelsea a renuntat sa-l mai legitimeze pe tanarul Mbappe, cotat acum la 180 de milioane de euro.

"Defensiv, inca nu se descurca bine. Cand avea minea la picior era incrredibil, dar mai avea nevoie de munca atunci cand trebuia sa se apere. E genul de jucator pe care toata lumea vrea sa-l vada, are toate calitatile unui jucator modern si o sa fie intre cei mai buni din lume in urmatorii 10 ani", spune Serge Daniel Boga, scourter pentru Chelsea pana in 2014.