Fostul star al lui PSG, implicat într-un act mafiot la ieșirea dintr-o discotecă. Riscă cinci ani de închisoare cu executare

Fostul internaţional francez Layvin Kurzawa a fost audiat de poliţiştii francezi, după ce un turist canadian a acuzat anturajul jucătorului că l-a bătut la ieşirea dintr-o discotecă din Paris, pentru a şterge un material video de pe telefonul său.

Au bătut un turist canadian, despre care credeau că l-a filmat pe fotbalist

Parchetul din Paris a confirmat că o anchetă este în desfășurare pentru a violențe, urmând să se stabilească dacă prietenii lui Layvin Kurzawa l-au agresat la indicațiile acestuia sau din proprie inițiativă. Conform declarațiilor din dosar, "trei sau patru oameni care îl însoţeau pe Kurzawa" l-au "strâns de gât din spate" şi l-au trântit la pământ, rănindu-l la cot, la faţă şi la braţ, apoi l-au forţat prin amenințări să-și deschidă telefonul mobil.

După ce au constatat că nu exista niciun film cu Kurzawa, l-au lăsat să plece, nu înainte de a-l amenința să nu depună plângere penală. Conform legilor din Franța, fotbalistul și gașca sa de prieteni riscă o pedeapsă cu închisoarea de la şase luni la cinci ani plus o amendă.

Kurzawa e cvintuplu campion în Ligue 1

Layvin Kurzawa (31 de ani) este născut la Frejus (Provența-Alpi-Coasta de Azur) și s-a format la juniorii cluburilor Etoile Frejus Saint-Raphael, Pays d'Aix FC și AS Monaco. La seniori a evoluat pentru AS Monaco B (2010-2013), AS Monaco (2010-2015), PSG (2015-2022, 2023-2024) și Fulham (2022-2023). Are 13 selecții și un gol pentru naționala Franței, dar era eligibil să joace și pentru Guadalupa și Polonia, țările de unde sunt originari părinții săi.

În palmares are Ligue 1 (5), Coupe de France (4), Coupe de la Ligue (4), Trophee des Champions (5), o finală de Champions League (2019-2020) și includerea în echipa sezonului din campionatul francez (2013-2014). Poate juca ca fundaș și mijlocaș stânga și este cotat acum la 1.8 milioane de euro. Și-a terminat contractul cu parizienii în această vară și este dorit de Real Betis (Spania), Celtic Glasgow (Scoția) și Adana Demirspor (Turcia).

Foto - Gety Images