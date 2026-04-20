GALERIE FOTO Federer și Nadal, retrași de mult, dar Djokovic încă învârte cuțitul în „rană.” Ce record uluitor a mai stabilit

Novak Djokovic, „un monstru” al tenisului, de peste un deceniu și jumătate.

Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a mai corectat un record deosebit de longevitate, în istoria tenisului masculin.

Tenismenul din Belgrad l-a depășit pe Roger Federer la numărul de săptămâni petrecute în top 5 ATP. Luni, 20 aprilie 2026 marchează începutul celei de-a 860-a săptămâni trăite de jucătorul sârb între primii cinci tenismeni ai Planetei.

Novak Djokovic l-a mai depășit o dată pe Roger Federer

Roger Federer, cu 859 va rămâne în urmă, având în vedere că Novak Djokovic mai are ca adăpost, până la poziția a șasea - ocupată actualmente de Ben Shelton - alte 640 de puncte ATP, un ecart liniștitor în vederea următoarelor săptămâni, atât timp cât Shelton nu va reuși marea performanță în turneul ATP Masters 1000 de la Madrid.

Mai jos în clasament se regăsește Rafael Nadal, cu 837 de săptămâni petrecute ca unul dintre cei mai buni cinci jucători ai circuitului ATP, entitate care și-a măsurat performanțele jucătorilor începând din august 1973, când număr unu mondial a fost Ilie Năstase.

Îmbătrânim, în timp ce Djokovic rezistă: a ajuns la 16 ani și jumătate petrecuți în top 5 ATP

Impresionant este faptul că Novak Djokovic a petrecut aproape jumătate din numărul de săptămâni trăite ca jucător de top 5 chiar pe prima poziție a ierarhiei mondiale.

În clasamentul considerat de mulți mai important, care măsoară doar numărul de săptămâni petrecute ca număr 1 ATP, Novak Djokovic își surclasează concurența.

Domină strălucitor, cu 428 de săptămâni ca număr 1 ATP - adică peste 8 ani -, iar următorul în clasament este Roger Federer, cu 310 săptămâni - adică sub 6 ani.

Pete Sampras, cu 286 de săptămâni, întregește „podiumul” acestui clasament al longevității de lider ATP.

