Discurs emotionant! Neymar a inceput sa planga la petrecerea sa! Ce cadou ar fi vrut! "Imi doream cel mai mult"

Neymar a tinut un discurs emotionant la aniversarea sa.

Neymar este accidentat, insa va scapa de operatie si va lipsi de pe teren timp de 10 saptamani. Brazilianul implineste astazi 27 de ani, iar unul dintre sponsorii sai a organizat o petrecere cu 500 de invitati la Paris.

In cadrul petrecerii, fotbalistul lui Paris Saint-Germain a tinut un discurs emotionant si nu si-a mai putut stapani emotiile. Neymar a spus ca un cadou perfect ar fi fost un nou metatarsian, osul la care brazilianul a avut mai multe probleme de-a lungul timpului.

"Cel mai mult mi-am dorit sa primesc un nou metatarsian, pentru ca asa as putea fi pe teren si as face ceea ce imi place cel mai mult: sa joc fotbal", a spus Neymar, venit in carje la petrecere.

'The present I wanted the most is a new metatarsal...' Things got emotional at Neymar's 27th birthday celebration ????pic.twitter.com/9ZaeD8pK0U — Metro Sport (@Metro_Sport) February 5, 2019

In timpul discursului, brazilianul dezvaluit ca se gandea sa anuleze petrecerea din cauza accidentarii sale, dar dupa ce s-a sfatuit cu apropiatii sai, a decis ca este mai bine sa petreaca alaturi de prieteni.

"Este foarte greu sa folosesti aceste carje tot timpul. Orice atlet stie cat de greu este. Le multumesc colegilor de la PSG pentru ca mi-au dat puterea care ma va ajuta sa revin cat mai repede posibil", a adaugat fotbalistul.

Neymar a fost acuzat ca in ultimii 5 ani a facut tot posibilul sa fie prezent la ziua surorii sale, pe 5 martie in Brazilia. Neymar a fost pe rand suspendat sau accidentat de fiecare data in jurul acelei perioade, iar acum va fi la fel.