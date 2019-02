Transfer spectaculos cerut la Real de un jucator al "galacticilor": "Mai bine el decat Neymar!" Mutarea anuntata pentru vara

Real Madrid si in special Florentino Perez resimt presiunea.

Cristiano Ronaldo a plecat in vara anului trecut, iar "galacticii" nu au adus inca un superstar care sa-i ia locul.

Situatia s-ar putea schimba in vara. Real are de ales intre Neymar si Hazard pentru un super transfer care i-ar linisti pe fani si ar asigura si rezultatele obisnuite pe "Bernabeu".

Thibault Courtois le recomanda sefilor Realului sa-l aleaga pe Hazard. Cei doi sunt coechipieri la nationala Belgiei si au jucat impreuna si la Chelsea. Hazard nu si-a prelungit contractul cu Chelsea, iar in ultima perioada s-a vorbit intens despre o trecere a sa la Real.

"L-as alege pe Eden, normal! Chiar imi place ca jucator, dar alegerea apartine conducerii. Echipa arata asa cum arata. Benzema este intr-o forma buna, a marcat 17 goluri, iar Bale a inceput bin, dar mai are de tras din cauza accidentarilor", a declarat portarul Realului pentru Het Nieuwsblad.

Hazard joaca la Chelsea din 2012, perioada in care a marcat 104 goluri in 331 de meciuri. A castigat 5 trofee alaturi de englezi, dintre care doua titluri de campion in Premier League si un trofeu Europa League.