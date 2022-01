Dezvăluirile lui Leo Messi după ce s-a infectat cu COVID-19: "Mi-a luat mai mult decât credeam să mă fac bine!"

Starul celor de la PSG a trecut peste boală, fiind testat negativ în urmă cu câteva zile, însă nu și-a revenit complet din punct de vedere fizic.

Prin intermediul unui mesaj postat pe contul de Instagram, argentinianul a oferit detalii noi despre starea sa de sănătate, șansele să evolueze în meciul din week-end fiind foarte mici.

"Bună seara! După cum știți, am avut COVID-19 și vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele primite și să vă anunț că mi-a luat mai mult decât credeam să mă fac bine, dar sunt aproape recuperat complet și abia aștept să revin pe teren. M-am antrenat zilele astea pentru a ajunge din nou la 100%. Se anunță provocări frumoase în acest an și sper să ne vedem cât mai curând. Mulțumesc!", a scris Messi.

Un DJ, acuzat că l-a infectat cu COVID-19 pe Messi

DJ Fer Palacio a fost considerat "vinovat" pentru infectarea fotbalistului. Acesta a fost prezent la Coscu Army Awards, un eveniment organizat de Martin Perez Disalvo, eveniment despre care s-a aflat că ar fi participat persoane infectate cu COVID-19.

La câteva zile, DJ Fer Palacio a fost prezent și la o petrecere de Crăciun, unde a fost și Leo Messi, împreună cu soția sa.

"M-am trezit cu o mulțime de mesaje pe rețelele de socializare, sunt în trending pe Twitter pentru că Messi a fost testat pozitiv cu COVID. M-au numit 'criminalule', plus alte amenințări. Mi-am făcut test pentru că am călătorit în Uruguay. Nu am COVID", a fost mesajul transmis de artist pe contul de Instagram, alături de o poză cu dovada rezultatului testului.