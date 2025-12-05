Campionatul Mondial din 2026 se va desfășura vara viitoare în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Tragerile la sorți au avut loc în capitala Statelor Unite ale Americii, Washington DC, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts, cu Kevin Hart și Heidi Klum gazde.



Declarația serii: Gabi Balint, savuros după ce a văzut posibilele adversare ale României la CM 2026



Dacă România trece de Turcia în semifinala barajului pus la dispoziție pe ruta Nations League pentru accederea la turneul final din SUA, Mexic și Canada și, implicit, dacă scenariul persistă și va învinge și câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo, atunci tricolorii ar avea o grupă destul de accesibilă la CM 2026.



România ar putea da la Mondial peste SUA, Paraguay și Australia în Grupa D.



Gabi Balint, fost internațional român, a reluat în glumă celebra replică din ’86, spunând ”Suntem finaliști, am câștigat Cupa”, apoi a punctat ironic că nu știe ce va fi mai complicat: barajul cu Turcia sau ca FCSB să câștige Superliga României.



”Suntem finaliști! Am câștigat Cupa! Mă întreb ce va fi mai greu: să trecem de baraj sau să ia FCSB campionatul”, a spus Balint la Digi Sport.