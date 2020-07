Destinatie-SOC pentru Ribery! Unde ar putea juca in noul sezon

Dupa un an la Fiorentina, Ribery isi cauta un nou club la care sa joace.

Mijlocasul de 37 de ani inca nu vrea sa renunte la fotbal. Intr-un interviu acordat Ouest-France, directorul sportiv de la Brest, Gregory Lorenzi, a dezvaluit ca Ribery a fost propus la echipa franceza.

"Mi-a fost oferit Yaya Toure, acum doi ani am avut posibilitatae sa-l luam pe Essien. E dificil, dar trebuie sa facem alegerile corecte. Recent, am primit un mesaj in care mi-a fost oferit Ribery", a spus Lorenzi.

Brest a terminat sezonul trecut pe locul 14 in Ligue 1. Campionatul a fost inghetat dupa 28 de etape din cauza pandemiei de coronavirus.

Ribery a jucat pentru Bayern intre 2007 si 2019, iar vara trecuta a smenat cu Fiorentina. In nationala Frantei are 81 de meciuri si 16 goluri marcate.