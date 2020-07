Sotia lui Franck Ribery, reactie SOC dupa ce hotii i-au scotocit sertarul cu LENJERIE INTIMA. "Sper sa fie Robin Hood! Veti plati pentru asta"

Wahiba Ribery le-a transmis un mesaj dur hotilor care i-au spart locuinta, lasand-o fara mai multe lucruri personale.

Duminica, in timpul meciului pe care il disputa cu Fiorentina la Parma, mijlocasul francez Franck Ribery a fost victima unui jaf, casa sa din Florenta fiind vandalizata. "Sotiei mele i-au fost furate mai multe genti si bijuterii. Ea, impreuna cu copiii, sunt in siguranta, la Munchen, dar eu voi mai putea sta linistit?", a fost prima reactie a fotbalistului.

Ulterior, prin doua mesaje postate pe Instagram, Wahiba (37 de ani) a tinut si ea sa-si manifeste starea de frustrare si de nervozitate. "N-am mai patit niciodata asa ceva. Cand ajungi sa scotocesti prin sertarul cu lenjerie intima, nu mai e furt, e incalcarea intimitatii noastre. Sunt ranita, in calitate de femeie, de sotie si de mama. Oare ce s-ar fi intamplat daca eram si noi acasa? Sper ca hotii sa se comporte ca Robin Hood si sa dea obiectele furate persoanelor care au nevoie de ele. E foarte trist, dar asta e fiinta umana, din pacate. Oricum, voi cei care ati luat pantofii fiicei mele si bijuteriile mele aveti o inima rea si veti plati pentru asta", a scris partenera de viata a lui Ribery, cu care francezul s-a casatorit in 2002 si cu care are 5 copii.