Decizie socanta in Franta! Doua cluburi de traditie au fost retrogradate din cauza problemelor financiare  

Bordeaux si Angers vor evolua din Ligue 2 din sezonul viitor.

Angers s-a confruntat cu probleme financiare serioase in acest sezon. Clubul francez a fost afectat de pandemia provocata de COVID-19 si de remuneratia primita din drepturile TV care a scazut semnificativ dupa ce platforma Canal Plus - Amazon a cumparat meciurile din Ligue 1 pentru 2021-2022 cu 663 milioane de euro, in schimbul miliardului promis de MediaPro.

Astfel, banii primiti din drepturile TV nu au fost de ajuns pentru Angers sa isi acopere datoriile. In ultimul an si jumate, echipa franceza nu a putut sa beneficieze de venitul din vanzarea biletelor sau abonamentelor, avand in vedere ca accesul fanilor pe stadion a fost interzis. Astfel, Directia Nationala de Control al Managementului (DNCM) a retrogradat-o pe Angers in liga secunda.

Acelasi deznodamant a fost si pentru Bordeaux. DNCM l-a audiat pe Garard Lopez, cel care doreste sa preia clubul, pentru a-si prezenta planul de finantare si pe actualul presedinte Frederic Longuepee, pentru a face un bilant finaciar a conturilor lui Bordeaux. "La finalul acestor doua intalniri, membrii comitetului au pronuntat retrogradarea FC Girondins de Bordeaux in Ligue 2 BKT in cauza retragerii actionarului majoritar al clubului", se arata comunicatul oficial al Directiei Nationale de Control al Managementului. Insa decizia nu este definitiva, clubul francez poate face apel pana pe 12 iulie.

Angers a terminat sezonul trecut pe pozitia a 13-a, in timp ce Bordeaux a incheiat sezonul pe locul 12.