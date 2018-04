Nu doar Bordeaux! Inca o echipa a intrat in cursa pentru Alibec! Ultima campioana a Frantei inaintea hegemoniei lui PSG il vrea si ea

Gigi Becali anunta ca e gata sa se desparta de Alibec la finalul sezonului.

"Pentru Alibec am scazut pretul de la 10 milioane la 5 milioane! Il dau cu 5 milioane! Cu 3 nu, ca e prea putin", a spus Gigi Becali in urma cu doua zile.

La acel moment, Becali spunea ca una dintre echipele interesate de Alibec este Girondins de Bordeaux.

Pe langa Bordeaux, inca o formatie il urmareste, insa, pe Alibec!

Este vorba despre o alta fosta campioana a Frantei, Montpellier!



Montpellier, antrenata de Michel Der Zakarian, a cucerit singurul sau titlu al Frantei in sezonul 2011/12. De atunci, PSG a dominat campionatul francez, cu o singura pauza, data de castigarea titlului de catre Monaco.

In acest sezon, Montpellier ocupa locul 7 in Ligue 1, golgheterul echipei fiind ivorianul Giovanni Sio, cu 10 goluri in 28 de partide. Veteranul Camara are 2 goluri in 23 partide, iar tanarul belgian Mbenza are 6 goluri in 33 aparitii.