Ultima declaratie a lui Neymar ii va soca pe suporterii lui PSG! "E ca atunci cand ai o iubita" E uimitor ce a spus dupa meciul cu Bordeaux

Neymar a fost din nou omul decisiv pentru PSG.

Brazilianul a marcat unicul gol al partidei Bordeaux - PSG 0-1.

Neymar a mai reusit sa aduca victoria pentru PSG si in meciul cu Lyon, tot cu unicul gol marcat in minutul 87, dar si cu Strasbourg, cand a inscris in minutul 90+2.

Chiar daca a facut tot posibilul sa plece la Barcelona in aceasta vara, lucru care nu s-a mai imtamplat, dar care a iscat scandalul intre brazilian si suporterii francezi, Neymar a facut o declaratie supriza dupa meciul cu Bordeaux.

"Sunt foarte fericit sa imi ajut echipa. E mult mai bine si cu suporterii. E ca atunci cand ai o iubita. Sunt si unele momente mai tensionate, dar se rezolva totul in ceel din urma, cu multa iubire. Sunt aici ca sa imi dau viata pentru PSG. Este echipa mea, iar obiectivul meu este sa fac tot ce pot ca sa aiba succes", a spus Neymar dupa meciul cu Bordeaux.

Neymar a revenit ca titular la PSG dupa o absenta de 4 luni la meciul cu Strasbourg si o intreaga telenovela iscata de dorinta sa de a pleca la Barcelona si incercarile repetate si nereusite ale catalanilor de a-l cumpara.

La meciul cu Strasbourg, suporterii l-au primit pe Neymar cu mesaje jignitoare si l-au fluierat pe tot parcursul partidei, chiar daca brazilianul a adus victoria PSG-ului.