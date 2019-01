Decizie SOC a unui jucator de la Paris Saint-Germain! E gata sa-si rezilieze contractul si sa se RETRAGA din fotbal

Fostul jucator de la Real Madrid sau Chelsea juca la PSG de un an.

Fostul international francez, Lassana Diarra, isi va anunta oficial retragerea din fotbal in zilele urmatoare, anunta RMC. Ajuns la 33 de ani, Diarra i-a informat pe oficialii lui PSG de decizia sa. Managerul echipei, Thomas Tuchel, a incercat sa-l convinga sa se razgandeasca, considerand ca prezenta acestuia in vestiar este extrem de importanta pentru echipa, insa Diarra a fost de neclintit.

Cei de la Paris Saint-Germain sunt decisi sa-l pastreze in club pe Diarra si i-au oferit mai multe pozitii in staff, atat in conducere, cat si la echipa de juniori, insa Diarra le-a refuzat spunandu-le ca "nu vreau sa accept o slujba falsa".

Diarra a fost contactat si de AS Monaco, dar si de cluburi din afara Frantei, insa le-a comunicat decizia de a se retrage din fotbal. Diarra vrea sa se concentreze pe afaceri, mai ales pe compania sa producatoare a unei bauturi Heroic Sport ce a obtinut colaborari cu West Ham, Montpellier, Stade Français, Levallois Basket si NBA. Totusi, cei de la PSG continua sa spera sa-l pastreze pe Diarra in cadrul clubului.