Decizie radicală la un club din Ligue 1! Vedetele, scoase la vânzare în plină luptă pentru salvare

Situație critică pentru FC Nantes în Ligue 1. „Canarii” se pregătesc deja pentru scenariul retrogradării și au început să ia măsuri drastice pentru sezonul viitor. 

Cu doar câteva etape înainte de finalul sezonului, Nantes ocupă locul 17 în clasament. Echipa se află la cinci puncte de poziția de baraj și la zece puncte de primul loc care asigură salvarea directă. 

În acest context, duelul cu Metz, ultima clasată din Ligue 1, devine decisiv pentru supraviețuirea clubului în prima ligă. Cele două formații se vor întâlni astăzi, nu mai devreme de ora 18:15, în direct pe VOYO.

Potrivit publicației L’Equipe, conducerea clubului se pregătește deja pentru varianta retrogradării în Ligue 2. 

Aproximativ zece jucători aflați la final de contract sau împrumutați ar putea pleca, printre ei și fotbaliști cu salarii mari, precum Anthony Lopes sau Francis Coquelin.

În plus, Nantes ar putea încasa sume importante din vânzarea unor jucători curtați de cluburi mai puternice. Tânărul Tylel Tati, urmărit de Bayern Munchen, dar și atacantul Matthis Abline se află pe lista posibililor plecați în această vară.

Conducerea clubului are și clauze speciale în contractele jucătorilor. În cazul retrogradării, salariile pot fi reduse cu 20%, iar unele contracte includ deja remunerații stabilite pentru Ligue 2. Potrivit sursei citate, în anumite cazuri veniturile jucătorilor ar putea scădea chiar și de cinci ori!

  • Patru victorii, cinci remize și 17 înfrângeri a înregistrat Nantes în acest sezon de Ligue 1
  • 111 milioane de euro valorează lotul „canarilor”, potrivit Transfermarkt
  • Opt campionate, patru Cupe și trei Supercupe ale Franței a câștigat echipa din metropola cu același nume
