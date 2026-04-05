Decizie radicală la un club din Ligue 1! Vedetele, scoase la vânzare în plină luptă pentru salvare

Situație critică pentru FC Nantes în Ligue 1. „Canarii” se pregătesc deja pentru scenariul retrogradării și au început să ia măsuri drastice pentru sezonul viitor.

Cu doar câteva etape înainte de finalul sezonului, Nantes ocupă locul 17 în clasament. Echipa se află la cinci puncte de poziția de baraj și la zece puncte de primul loc care asigură salvarea directă.

În acest context, duelul cu Metz, ultima clasată din Ligue 1, devine decisiv pentru supraviețuirea clubului în prima ligă. Cele două formații se vor întâlni astăzi, nu mai devreme de ora 18:15, în direct pe VOYO.

Vedetele, scoase la vânzare în plină luptă pentru salvare

Potrivit publicației L’Equipe, conducerea clubului se pregătește deja pentru varianta retrogradării în Ligue 2.

Aproximativ zece jucători aflați la final de contract sau împrumutați ar putea pleca, printre ei și fotbaliști cu salarii mari, precum Anthony Lopes sau Francis Coquelin.