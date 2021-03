Decizie fara precedent a Ligii Franceze de Fotbal! S-a votat ca fotbalistii sa NU poata pleca din Europa pentru meciurile nationalelor

Echipele de club vor lua o pauza la finalul lunii martie, jucatorii urmand a plecat la nationale.

De teama contaminarii cu SARS-COV2, presedintii cluburilor din Ligue 1 si Ligue 2 au votat in unanimitate interzicerea plecarii fotbalistiilor in tarile care nu fac parte din Uniunea Europeana sau din spatiul economic European, conform Marca. Cele mai afectate nationale vor fi cele din Africa, dupa ce meciurile echipelor Sud Americane au fost deja amanate.

Preliminariile Campionatului Mondial incep in aceasta luna, iar in Europa se vor desfasura partide intre 24 si 31 martie. Campionatul francez a fost singurul dintre cele din top 5 care nu a incheiat partidele in sezonul precedent, dupa ce autoritatile si Liga Franceza au considerat ca pericolul este mult prea mare.

Decizia nu a fost privita cu ochi buni de toate echipele din Ligue 1, Lyon aflandu-se printre cele care au contestat vehement aceasta solutie, mai ales ca fosta campioana a Frantei nu se afla pe un loc de Cupe Europene.

⛔ Los clubes franceses no cederán a sus jugadores fuera de la Unión Europea https://t.co/P8RiZbVWLi — MARCA (@marca) March 17, 2021