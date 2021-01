VIDEO | A trecut milimetric pe langa RUSINEA anului! Portarul unei echipe din Ligue 1 a fost la un pas de un autogol ISTORIC!

Gautier Larsonneur a trecut milimetric pe langa un autogol cu care ar fi putut intra in istoria fotbalului la capitolul 'Ciudatenii'. :)

In minutul 36 al meciului cu Nice, goalkeeper-ul a preluat gresit mingea trimisa de un coechipier si a incercat sa o degajeze, insa balonul s-a dus direct spre propria poarta. Norocul lui Larsonneur a fost ca mingea a lovit bara, ulterior ajungand la picioarele unui adversar.

Jucatorul lui Nice a sutat, dar portarul gazdelor s-a repliat si a reusit sa prinda mingea, zambind fericit ca totul s-a incheiat cu bine. Meciul s-a terminat cu scorul de 2-0 pentru Brest.

