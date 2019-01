CUTREMURATOR! Motivul incredibil pentru care Emiliano Sala s-a intors la Nantes. Anuntul facut de presedintele clubului

Avionul privat in care se afla Emiliano Sala a disparut seara trecuta.

Emiliano Sala, golgheterul lui Nantes, a fost cumparat de Cardiff in aceasta iarna cu 20 de milioane de euro. Jucatorul a fost prezentat de galezi sambata trecuta, iar luni a revenit la Nantes sa isi ia ramas bun de la colegi si prieteni din oras. El chiar a postat pe Instagram o poza in care apare si Ciprian Tatarusanu si alti colegi din echipa.

Apoi s-a urcat intr-un avion usor care a decolat si care urma sa zboare deasupra Canalului Manecii pana in Tara Galilor. Avionul a disparut de pe radare si a fost cautat de autoritati cu doua elicoptere pana in zorii zilei. Autoritatile franceze au confirmat ca Sala si o alta persoana se aflau in avion iar pana acum nu a fost gasit nimic.

"Cred ca Emiliano Sala a vtu sa isi ia ramas bun de la prietenii sai de la Nantes. E un baiat politicos, bun, adorabil, iubit de toata lumea. A fost tot timpul foarte respectuos, foarte amabil. Ma gandesc acum la familia sa, la prietenii sai. Nu stim nimic in acest moment. Inca mai sper ca nu s-a terminat si ca este acolo undeva. Va spun sincer ca este un baiat adorabil", a spus Waldemar Kita.

Presedintele lui Nantes spune ca nu stia de revenirea lui Sala la Nantes si ca a aflat de disparitia acestuia in miezul noptii, de la jurnalisti.

"Nu stiam ca este aici. Am aflat de la jurnalisti la 1.30 noaptea. Baiatul nu mai apartine clubului Nantes. Inca mai sper sa-l gaseasca", a mai spus Keita.