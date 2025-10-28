Giuleștenii au egalat liderul FC Botoșani după 14 runde, cu 31 de puncte, și sunt la o distanță de șase puncte față de locul trei, ocupat de Universitatea Craiova, care s-a împiedicat din nou în campionat (0-0 cu Metaloglobus).

Chiar dacă FC Botoșani pare să fie surpriza acestui start de sezon din Superligă, fiind lider cu o singură înfrângere după ce în sezoanele precedente s-a luptat la evitarea retrogradării, echipa lui Valeriu Iftime este cotată abia cu șansa a cincea pentru o câștiga titlul.

Mare favorită după 14 etape este Rapid, în opinia bookmakerilor. Giuleștenii au o cotă de 2.25 pentru primul titlu după 23 de ani.

Universitatea Craiova este următoarea în top, în opinia specialiștilor, cu o cotă de 3, după care vin FCSB (5.50) și Dinamo, cu o cotă de 8.

Cum arată cotele pentru câștigarea titlului din Superligă, după 14 etape:

  1. Rapid - 2.25
  2. Universitatea Craiova - 3
  3. FCSB - 5.50
  4. Dinamo - 8
  5. FC Botoșani - 20
  6. CFR Cluj - 35
  7. FC Argeș - 40
  8. U Cluj - 40
  9. Farul Constanța - 50

Rapid - Unirea Slobozia 4-1 | Giuleștenii, victorie clară pe teren propriu

Oaspeţii au avut prima mare ocazie a meciului din Giuleşti, în minutul 7, când Radu Negru a centrat în careul gazdelor şi Raul Rotund a ratat şutând în portarul Aioani. 

Pe contraatac, giuleştenii au deschis scorul prin Petrila şi Rapid conducea cu 1-0. Tot Petrila a lovit bara transversală, în minutul 27, iar gazdele şi-au majorat avantajul în minutul 36, prin Rareş Pop. 

Cristi Manea a închis tabela la pauză, cu un şut din careu, în minutul 45+2, iar tabela arăta 3-0 pentru Rapid după prima repriză. 

Minutul 61 a adus al patrulea gol al alb-vişiniilor, înscris de Alex Dobre, dar scorul final a fost Rapid – Unirea Slobozia 4-1, Reanto Espinosa înscriind în minutul 90+1, din pasa lui Dulcea.