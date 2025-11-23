PSG se pregătește să pună punct unui an 2025 absolut fabulos, marcat de câștigarea primului trofeu Champions League din istorie. PSG rămâne principala forță în Ligue 1!

Sâmbătă, formația pariziană a obținut încă o victorie confortabilă, scor 3-0 cu Le Havre. Golurile au fost marcate de Lee Kang-In (minutul 29), Neves (minutul 65) și de Barcola (minutul 87).

PSG, Marseille și Lens au toate trei victorii la rând în Ligue 1

Grație succesului, PSG ocupă locul 1, după 13 etape, având 30 de puncte. Podiumul e completat de Marseille și de Lens, fiecare cu câte 28 de puncte. Așadar, chiar dacă parizienii sunt favoriți la titlu în Franța, se pare că lupta va fi una foarte strânsă în această întrecere.

La ora actuală cel puțin, Marseille și Lens par capabile să țină ritmul cu campioana Europei. Toate trei au ajuns acum, după etapa a 13-a din Ligue 1, să aibă trei victorii la rând în campionat!

În etapa a 13-a, Marseille a învins cu 5-1 Nice, iar Roberto De Zerbi a declarat:

”Bineînțeles, este un lucru bun victoria, ne umple de entuziasm și ete un imbold moral. Și este bine și pentru clasament.

Este important pentru meciurile următoare, cu Newcastle, cu Toulouse, pentru tot ce va urma”.

VIDEO EXCLUSIV PSG - Le Havre 3-0 (rezumat) | Meciul a fost transmis pe VOYO

