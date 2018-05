Cel mai DEZECHILIBRAT meci din istorie: TOT ORASUL vine la intalnirea cu PSG! Adversara seicilor din finala Cupei are buget 2 mil. pe an!

Pe Stade de France, vedetele de sute de milioane de la PSG se dueleaza cu o echipa din liga a treia cu buget de 2 milioane de euro!

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Cupa e competitia surprizelor! Dovada sta finala din Franta din acest sezon dintre PSG si Les Herbiers, echipa care se zbate la retrogradare in liga a treia!

Financiar vorbind, cele doua cluburi nu se pot compara. In timp ce PSG plateste 220 de milioane de euro pe transferul lui Neymar si ii plateste brazilianului un salariu de 38 de milioane de euro pe an, Les Herbiers au buget de ...2 milioane de euro pe sezon. Aceasta suma ajunge in conturile lui Neymar in doar 16 zile la PSG.

Les Herbiers a promovat in liga a treia pentru prima data in istorie in 2015 si de atunci se lupta sa ramana acolo. Daca vor retrograda in liga a patra, Les Herbiers se vor duela cu echipa a doua a lui PSG!

Campionii Frantei au o serie de 41 de victorii la rand in Cupa, din 22 ianuarie 2014 si ar fi al patrulea sezon consecutiv in care castiga atat Cupa Frantei cat si Cupa Ligii.

Les Herbiers in schimb e a cinciea echipa din istoria Frantei care ajunge in finala Cupei din liga a treia sau a patra. Aproape tot orasul vine pe Stade de France. Les Herbiers au primit 15.000 de bilete pentru finala, iar tot orasul are o populatie de 15.933 de locuitori!

Ei au parcurs un drum incredibil pana in finala. Au trecut de sapte runde in care nu s-au duelat cu nicio echipa de prima liga.

In semifinale au trecut chiar de o alta echipa din liga a treia, Chambly, cu 34.653 de suporteri pe stadionul din Nantes. Stadionul din oras are capacitate de 5000 de locuri si atrage la meciurile obisnuite in medie 1500 de oameni la un meci.

"Toata tara va sustine Les Herbiers. In afara fanilor lui PSG, evident. Reactia francezilor la calificarea lui Les Herbiers a fost fantastica. Avem o istorie cu echipe mici care au succes in Cupa, iar oamenii asteapta un final de poveste in fiecare an. Francezii adora povesti de genul David si Goliath in fotbal. E o finala imensa. Diferentele nu puteau fi mai mari de atat", spune jurnalistul francez Julien Laurens, colaborator BBC.

Nimes (1996), Amiens (2001) si Quevilly (2012) sunt echipe care au jucat finale de Cupe din liga a treia. Calais era in liga a patra in anul 2000 cand a ajuns in finala Cupei Frantei.

In 2009, Guingamp castiga Cupa Frantei din liga a doua.

"Cred ca echipele mici au succes in cupa Frantei datorita academiilor fantastice de jucatori din intreaga tara. De exemplu, doar cativa jucatori de la academia lui Lyon vor patrunde in prima echipa, restul ajung la echipe din ligile inferioare. Asa ca nivelul fotbalului mic din Franta este foarte bun, iar acele echipe ajung sa aiba rezultate bune in Cupa", mai spune Laurens.

La casele de pariuri, duelul este extrem de disproportionat. PSG are cota 1.03 pentru victorie, in timp ce Les Herbiers are cota 81 sa produca surpriza. Si o victorie a lui PSG la peste 3,5 goluri are cota mica: 1,33.



In ciuda statutului de favorita certa, PSG nu ia in ras partida de diseara. Si Neymar va fi prezent la meci, insa nu se afla in lot.

"Sufera ca nu poate sa joace alaturi de noi. Nici macar nu se antreneaza impreuna cu noi in acest moment, e pacat", a spus capitanul Silva inainte de meci.

Heeee's back! ????@NeymarJr regaining his fitness at the Ooredoo Training Centre???? pic.twitter.com/bQEHwRIcht — Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 5, 2018



"Si-au castigat dreptul la finala, o sa fie o zi frumoasa. E un titlul in joc. Toata lumea vrea sa joace finala cu stadionul plin. Maine o dam tot ce avem mai bun, o sa folosim cea mai buna echipa, trebuie sa respectam competitia si adversarul, sa facem un meci bun. O sa jucam 90 de minute, orice finala e dificila, indiferent de adversar", a spus Emery.