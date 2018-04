Anuntul OFICIAL facut de PSG in ceea ce il priveste pe Neymar: "Se intoarce saptamana viitoare!" Cand revine pe teren

Ultimele teste medicale efectuate de Neymar au avut rezultate bune.

Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool!

Paris Saint-Germain a anuntat ca Neymar se va intoarce in capitala Frantei saptamana viitoare pentru ultima parte a recuperarii dupa accidentarea grava de la sfarsitul lunii februarie in victoria cu 3-0 in fata lui Olympique Marsielle.

Fostul jucator al Barcelonei a suferit o interventie chirurgicala si prezenta la Mondial a fost pusa sub semn de intrebare. PSG a anuntat insa astazi ca ultimul test medical, efectuat sambata, a aratat ca recuperarea decurge excelent si ca nu mai sunt necesare carjele sau echipamentul de protectie.

Astfel, Neymar se va intoarce la PSG pentru ultima faza a recuperarii si ar putea sa fie pe teren pe 17 mai la ultimul meci din acest sezon al noii campioane a Frantei.