Gestul SENZATIONAL al jucatorilor de la PSG dupa FINALA cu Herbiers! Tot stadionul a aplaudat

PSG a batut-o pe Herbiers cu 2-0 si a facut eventul in Franta.

Echipa de liga a 3-a a rezistat extraordinar in fata jucatorilor de sute de milioane din fata lor. La final, efortul senzational al lui Herbiers a fost recompensat cu aplauze de cei 75 000 de oameni care au fost pe Stade de France. Thiago Silva, capitanul lui PSG, n-a ramas nici el indiferent. L-a chemat alaturi de el pe Sebastien Flochon, omul cu banderola de la Herbiers, pentru a ridica impreuna trofeul.



A nice gesture from PSG.

Les Herbiers captain Sebastien Flochon and Thiago Silva lift the Coupe de France together. pic.twitter.com/Uiy33XBYcr