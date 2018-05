ULTIMA APARITIE? Neymar revine la Paris si va mai juca un meci in acest sezon pentru PSG

Neymar se intoarce in Franta pentru a incepe pregatirea fizica alaturi de colegi.

Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Brazilianul Neymar, atacantul-vedeta al echipei de fotbal Paris Saint-Germain, urmeaza sa revina vineri in capitala Frantei, la doua luni dupa interventia chirurgicala la piciorul drept, pentru ultima faza a recuperarii sale, inainte de a participa la Cupa Mondiala 2018 alaturi de selectionata tarii sale, anunta presa franceza.

Conform cotidianului L'Equipe, Neymar va pleca de la Rio de Janeiro la bordul unui zbor Air France, care urmeaza sa aterizeze vineri dimineata pe aeroportul Roissy-Charles-de-Gaules.

Starul brazilian se va deplasa apoi la centrul de pregatire al clubului, de la Saint-Germain-en-Laye, unde colegii sai se pregatesc pentru deplasarea de la Amiens, din cadrul etapei a 36-a din Ligue 1.

Clubul PSG a anuntat, la inceputul acestei saptamani, ca Neymar va fi supus "in urmatoarele zile" unor noi teste medicale, sub supravegherea medicului lui PSG, Eric Rolland, si a celui al selectionatei Braziliei, Rodrigo Lasmar, pentru a se evalua modul in care decurge recuperarea fotbalistului dupa operatia la piciorul drept, efectuata pe 3 martie, in Brazilia, scrie Le Parisien.

In varsta de 26 ani, Neymar s-a accidentat pe 26 februarie, in cursul meciului cu Olympique Marseille din campionatul Frantei, ratand toate meciurile disputate de PSG de atunci, inclusiv mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, pierduta in fata spaniolilor de la Real Madrid (1-2), pe 6 martie.

Revenirea in Hexagon ii va permite brazilianului sa asiste la finala Cupei Frantei, dintre PSG si Herbiers, programata marti, brazilianul urmand sa fie prezent in data 12 mai pe Parc des Princes, la meciul dintre PSG si Rennes, pentru a lua parte la ceremonia de decernare a trofeului de campioana nationala.