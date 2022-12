Ce făcea Lionel Messi în timp ce PSG se chinuia cu Strasbourg în campionat

Starul argentinian Lionel Messi, care savurează în continuare, în ţara sa natală, succesul obţinut alături de naţionala "Albiceleste" la Cupa Mondială din Qatar, a urmărit din faţa televizorului victoria dificilă obţinută de echipa sa de club, Paris Saint-Germain, pe teren propriu, în faţa formaţiei RC Strasbourg (scor 2-1), miercuri, în campionatul de fotbal al Franţei.

Messi a postat pe reţelele de socializare o imagine surprinsă în timpul meciului de pe Parc des Princes, câştigat de PSG graţie golului marcat în prelungiri de francezul Kylian Mbappe, adversarul său din finala CM 2022, transmite Agerpres.

Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a anunţat marţi, la conferinţa premergătoare meciului cu RC Strasbourg, că Lionel Messi va reveni la Paris "pe 2 sau 3 ianuarie".

Argentinianul ar putea juca astfel în partida pe care PSG o va disputa pe teren propriu cu Angers, pe 11 ianuarie.

Messi a reuşit o dublă în finala CM 2022, câştigată de Argentina cu 4-2 la loviturile de departajare în faţa Franţei, în timp ce Mbappe a fost autorul unui hat-trick în meciul respectiv, disputat pe Lusail Stadium.

Messi posted a picture on IG watching a match PSG vs Strasbourg as his Nick Name (Goat) is getting displayed on Advertisement Hoardings, This is the first time Lionel Messi did a PR for himself after achieving his dream World Cup. pic.twitter.com/DLGK00VhNO