Revenit la echipa de club după Cupa Mondială din Qatar, la care Brazilia a fost eliminată în sferturile de finală, Neymar a fost titular în partida de pe Parc des Princes alături de Kylian Mbappe, însă a părăsit terenul după doar 63 de minute.

Brazilianul a văzut primul cartonaș galben în minutul 61, la scorul de 1-1, când l-a lovit cu brațul în figură pe Adrien Thomasson, în tentativa de a scăpa de atacul adversarului.

90 de secunde mai târziu, Neymar a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. De această dată, sud-americanul a plonjat în careul advers pentru a obține un penalty, însă arbitrul Clement Turpin a considerat că decarul lui PSG a simulat și l-a sancționat în consecință.

Excellent refereeing. A clear dive from Neymar and a second yellow card.pic.twitter.com/Yb9XnwaFAm