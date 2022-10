Fără Rareș Ilie, rezervă neutilizată, Nice a smuls o remiză pe teren propriu contra lui Nantes. Oaspeții au deschis scorul în minutul 49, prin Ganago, însă formația antrenată de Lucien Favre a obținut un punct grație golului marcat în minutul 90+7 de Nicolas Pepe, din penalty.

Deși a apărat în 14 meciuri ale lui Nice după transferul de la Leicester, devenind noul număr 1 din poarta echipei de pe Coasta de Azur, Kasper Schmeichel nu i-a impresionat pe suporteri, care l-au huiduit pe danez în momentul în care crainicul arenei îi rostea numele la stație de amplificare, înainte de joc, scrie Daily Mail.

În schimb, suporterii lui Nice au început să aplaude în momentul în care crainicul l-a prezentat pe rezerva lui Schmeichel, goalkeeper-ul polonez Marcin Bulka.

Potrivit publicației britanice, care citează L'Equipe, reacția fanilor lui Nice vine după ce Kasper Schmeichel și-ar fi exprimat dorința de a pleca de la echipă, la doar câteva luni după transfer.

Francezii scriu că, după transferul în Ligue 1, danezul a arătat "lipsă de profesionalism", a neglijat antrenamentele și s-ar fi izolat de restul lotului în timpul sesiunilor de pregătire. Astfel, Schmeichel și-ar dori să plece de la Nice încă din ianuarie.

Înainte de Nice, Schmeichel a petrecut 10 ani la Leicester, formație la care este considerat o adevărată legendă, după cele 479 de meciuri strânse între buturi, dar și după titlul istoric din Premier League cucerit în sezonul 2015/2016.

