Seicul lui PSG, atac FARA PRECEDENT la Real Madrid: "Ne ataca pe la spate!" Mesaj uluitor pentru Florentino Perez

Seicul lui PSG, Nasser Al Khelaifi, spune ca Real Madrid lanseaza zvonuri false legate de clubul sau.

Al Khelaifi anunta ca PSG nu are nicio problema cu fair-play-ul financiar, iar toate informatiile aparute in presa sunt doar zvonuri lansate de Real Madrid. Florentino Perez incearca cu disperare sa-l ia pe Neymar de la PSG, insa seicii nu vor sa stea la discutii. Totul se petrece in timp ce Perez incearca sa para prietenul celor de la PSG, sustine Al Khelaifi.

"Sunt zvonuri care vin din Spania, stim cu totii de unde. Dar noua nu ne pasa ce zic ei, suntem calmi, stim care este adevarul. Noi stim ca am respectat legea. Am vandut jucatori pentru sume record si adevarul este ca ne concentram doar pe ce avem noi de facut. Nu imi plac oamenii care nu sunt sinceri, care par prieteni si care ne ataca pe la spate. Imi place sa le vorbesc oamenilor in fata atunci cand am ceva de zis. Nu imi plac cluburile care ne ataca pe la spate si asta este ceea ce se intampla in acest moment", a spus Al Khelaifi pentru Marca.

"Ca sa fiu sincer, e frustrant atunci cand alte cluburi vorbesc despre jucatorii nostri. Nu suntem de acord si am vorbit cu cei de la Rea madrid. Avem o relatie buna si ne respectam. Cel putin noi in respectam. Il respectam pe Florentino Perez, insa cred ca este important sa nu ne lucram pe la spate. Eu nu stiu daca sunt discutii intre Neymar si Real Madrid. Daca e ceva, Florentino Perez ar trebui sa spuna. Noi asteptam de la alte cluburi sa vorbeasca cu noi daca vor un jucator. Sa ne omoram reciproc nu cred ca este o solutie, nu asa se lucreaza la PSG si sper ca alte cluburi sa nu ne faca asta", a continuat Al Khelaifi.

Cat despre Neymar, Al Khelaifi e convins ca anul acesta ii va apartine brazilianului. "Este bine, este recuperat complet si poate sa dea randament maxim. Sunt convins ca va fi anul sau. E fericit si nerabdator, foarte motivat. Avem nevoie de el si el este foarte implicat la echipa".