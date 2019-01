Balotelli poate semna pana la finalul zilei! Negocieri de ultima ora

Telenovela Balotelli pare sa fi ajuns la final.

Dupa un start de cosmar in actualul sezon, italianul e aproape sa schimbe echipa. Marseille s-a intalnit in aceasta dupa-amiaza cu agentul Mino Raiola pentru a discuta ultimele detalii legate de imprumutul pana in vara al atacantului de 28 de ani. Trecut pe linie moarta la Nice, Balotelli a fost propus in ultimele saptamani mai multor cluburi din Italia si Anglia. Niciuna nu a trecut la negocieri concrete, astfel ca Marseille a avut cale libera. Initial, Super Mario va fi imprumutat timp de 6 luni pe Velodrome, apoi partile vor discuta despre conditiile unui acord permanent.

In acest sezon, Balotelli a jucat numai 10 meciuri pentru Nice fara sa inscrie vreun gol. Italianul n-a mai marcat de pe 12 mai pentru echipa sa de club! Anul trecut, Super Mario a fost printre cei mai buni marcatori din Franta. A inscris de 18 ori in campionat si a fost al 4-lea marcator al sezonului, dupa Cavani, Thauvin, Neymar si Depay (aflati la egalitate pe locul 3 in top).