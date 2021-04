Adrian Ursea are probleme la Nice! Chiar daca are un sezon bun, sefii clubului vor sa-l inlocuiasca! Cine i-ar putea lua locul

Pus in functie dupa plecarea lui Patrick Vieira, Adrian Ursea ar putea sa fie inlocuit la finalul sezonului.

France Football anunta ca Julien Stephan (40 de ani) este favoritul conducerii lui Nice pentru preluarea bancii tehnice din stagiunea urmatoare. Tanarul antrenor este liber de contract din martie 2021, dupa ce s-a despartit de Rennes, formatie la care a petrecut doi ani si patru luni. Stephan, care a mai antrenat in ligile inferioare, la mai multe cluburi de juniori, a castigat Cupa Frantei alaturi de Rennes, in sezonul 2018/2019.



In stagiunea precedenta, a incheiat campionatul pe locul 3. Adrian Ursea a fost numit antrenor principal la Nice in decembrie 2020, dupa plecarea lui Patrick Vieira. Clubul anunta la acea vreme ca romanul, secund in doua mandate, are postul asigurat pana la finalul sezonului. Ursea a strans 23 de meciuri, inregistrand opt victorii, patru remize si 11 infrangeri. Nice este neinvinsa de cinci partide in Ligue 1 si a urcat pe locul 10, cu 42 de puncte.

"E o serie excelenta pentru noi, care trebuie sa continue. Facem progrese, echipa si-a recapatat increderea. Ne bucuram de acest moment, incercam sa scoatem maximum. Am intalnit un adversar care joaca pentru supravietuire, asa ca a dat totul pe teren. Dar echipa mea a raspuns bine. Am aratat unitate, ne-am aparat bine", declara Adrian Ursea, dupa victoria cu Nantes (2-1), din runda trecuta, potrivit L'Equipe.